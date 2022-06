0.5x selfie è la nuova moda della generazione Z su Instagram: stravagante, distorta ed estremamente social (Di lunedì 27 giugno 2022) nuova moda, nuovi scatti. È “0.5 selfie” il fenomeno social del momento, diffusosi negli Stati Uniti tra la generazione Z, che comprende i giovani nati fra la fine degli anni Novanta e la prima decade del 2000. Una foto scattata con l’obiettivo ultra-grandangolare per ingrandire i soggetti in primo piano, poi pubblicata istantaneamente su Instagram. Una tecnica che sarebbe potuta “esplodere” prima, quando nel 2019 gli smartphone sono stati dotati di questa funzione. Tuttavia, solo qualche mese fa ne sono state scoperte le peculiarità nell’ambito degli autoscatti. Secondo il New York Times, è stata Julia Herzig, 22enne di Larchmont, nello Stato di New York, la pioniera di questo innovativo metodo fotografico. La moda è poi dilagata e immagini bizzarre e distorte, nate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022), nuovi scatti. È “0.5” il fenomenodel momento, diffusosi negli Stati Uniti tra laZ, che comprende i giovani nati fra la fine degli anni Novanta e la prima decade del 2000. Una foto scattata con l’obiettivo ultra-grandangolare per ingrandire i soggetti in primo piano, poi pubblicata istantaneamente su. Una tecnica che sarebbe potuta “esplodere” prima, quando nel 2019 gli smartphone sono stati dotati di questa funzione. Tuttavia, solo qualche mese fa ne sono state scoperte le peculiarità nell’ambito degli autoscatti. Secondo il New York Times, è stata Julia Herzig, 22enne di Larchmont, nello Stato di New York, la pioniera di questo innovativo metodo fotografico. Laè poi dilagata e immagini bizzarre e distorte, nate ...

