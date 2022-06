Una Voce per Padre Pio 2022 replica in streaming e in tv, quando è stato registrato il concerto a Pietrelcina (Di domenica 26 giugno 2022) Una Voce per Padre Pio 2022 replica, quando è stato registrato il concerto a ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 26 giugno 2022) UnaperPioila ...

Pubblicità

giorgio_gori : Finalmente una voce autorevole che dice le cose come stanno. A #Bucha, dove sono andato per siglare il gemellaggio… - vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - vaticannews_it : ??#Podcast #PapaLuciani raccontato da Andrea @Tornielli Una cosa è leggere le sue parole, un'altra ascoltarlo dalla… - Emma20333829 : RT @Socialmenteesc: Questa Europa,nei fatti sta prendendo una piega razzista,troppo filoUSA e con un'allargamento al Nord e ad Est preoccup… - Ananeva1960 : RT @Tanechka48RU: @Helendear007 DIMASH OKAY ON YOUTUBE Dimash ha una voce indescrivibilmente bella!!!! @dimash_official #Dimash_Okay #FlyAw… -