Tuffi, Mondiali 2022: primo oro cinese, Tocci/Marsaglia sbagliano alla fine e sono sesti (Di domenica 26 giugno 2022) Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia sognano per cinque Tuffi, ma alla fine chiudono al sesto posto la finale del sincro maschile dai 3 metri ai Mondiali di Budapest. Il primo oro della manifestazione iridata va ovviamente alla Cina, con la Grande Bretagna argento e la Germania bronzo. Gli azzurri sono stati protagonisti di una bella gara, ma hanno sbagliato nell’ultimo tuffo, pregiudicandosi anche la possibilità di un piazzamento proprio a ridosso del podio. La coppia italiana si era ben comportata negli obbligatori, restando poi sempre in scia dei tedeschi con i Tuffi liberi. Negli ultimi due Tuffi Lorenzo Marsaglia ha sbagliato l’entrata, prima con il quadruplo e mezzo avanti ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Giovannie Lorenzosognano per cinque, machiudono al sesto posto la finale del sincro maschile dai 3 metri aidi Budapest. Iloro della manifestazione iridata va ovviamenteCina, con la Grande Bretagna argento e la Germania bronzo. Gli azzurristati protagonisti di una bella gara, ma hanno sbagliato nell’ultimo tuffo, pregiudicandosi anche la possibilità di un piazzamento proprio a ridosso del podio. La coppia italiana si era ben comportata negli obbligatori, restando poi sempre in scia dei tedeschi con iliberi. Negli ultimi dueLorenzoha sbagliato l’entrata, prima con il quadruplo e mezzo avanti ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia chiudono sesti alle 19.00 la semifinale di Jodoin di Maria -… - RSIsport : ?? Ottimo quarto posto per Guillaume Dutoit e Jonathan Suckow ai Mondiali di tuffi a Budapest nella prova sincro dal… - sportmediaset : Tocci e Marsaglia, che peccato: sesti nel sincro da 3 metri #Nuoto #Tuffi - sportface2016 : #Tuffi, Mondiali #Budapest2022: primo oro per la #Cina nel sincro maschile dal trampolino 3m, gli azzurri #Tocci e… - SBaschetta : Mondiali di tuffi: oro alla Cina (non c’è la notizia) -