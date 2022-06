Rota | beffa tricolore Fra le donne vincono Balsamo e Gasparrini

(Di domenica 26 giugno 2022) Ciclismo Bergamaschi di nascita o d’adozione pgonisti ai campionati italiani su strada in linea. Fra i maschi grande prestazione del 27enne di Sorisole, che si arrende solo al vicentino Zana. Nella prova femminile il titolo assoluto all’iridata di Cuneo che vive a Sarnico, mentre quello under 23 va alla torinese che gareggia per la Valcar di Bottanuco. Buon quarto posto per Consonni.

Pubblicità

... scendono a quattro con Battistella,, Piccolo e Zana a giocarsi la vittoria. E all'arrivo Zanatutti, in lacrime all'arrivo non riesce a credere di essere il nuoto campione italiano: 'Non ...... 0/2), Guglielmo Sodero 10 (3/5, 1/6), Nicola Savoldelli 10 (2/3, 2/5), Ferdi Bedini 2 (1/3, 0/0), Nicolo Isotta 0 (0/1, 0/0), Matteo Cagliani 0 (0/0, 0/1), Riccardo0 (0/0, 0/0), Riccardo ...Ciclismo Bergamaschi di nascita o d’adozione protagonisti ai campionati italiani su strada in linea. Fra i maschi grande prestazione del 27enne di Sorisole, che si arrende solo al vicentino Zana. Nell ...Diretta Campionato Italiano ciclismo 2022: ha vinto Filippo Zana che si prende la maglia tricolore al termine di una gara molto bella e chiusa in volata.