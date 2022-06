LIVE Moto3 | GP Olanda 2022 in DIRETTA | Guevara al comando | Foggia all’attacco della Top3!

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LALADI WARM UP E GARAMOTOGP DALLE 9.40 E DALLE 14.00 LADI WARM UP E GARAMOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 -6appare imbattibile, ma la gara è ancora lunga.è ancora quinto. -7ancora, mentretenta di allungare ancora! Incredibile passo per l’iberico che vede il primato nel Mondiale. Garcia è infatti solo in nona posizione! -8 Sasaki minaccia il primato di, ma attenzione ache è sesto! -9 Dennisè riuscito a prendere il gruppo di testa! Il nostro connazionale non molla e ci ...

Pubblicità

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 A 5 giri dal termine si interrompe la rincorsa di #Foggia, che sbaglia alla prima c… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 Percorsi 15 giri e un pazzesco #Foggia è già risalito dalla 14ª alla 5ª posizione!… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Olanda 2022 in DIRETTA: inizia la gara! Foggia sfida Guevara e Garcia - #Moto3 #Olanda #DIRETTA:… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 A metà gara resta in testa #Guevara tallonato da #Suzuki e #Sasaki. Long lap penalt… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AssenGP #Moto3 Dopo i primi 5 giri #Guevara al comando davanti a #Sasaki e ad un sorprendente… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADI WARM UP E GARA DELLA MOTO2 DALLE 9.20 E DALLE 12.20 LA DIRETTADI WARM UP E GARA DELLADALLE 9.00 E DALLE 11.00 10.09 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.00 per ...9.25 - Come da previsioni, ha piovuto ad Assen la scorsa notta, ma già i Warm Up di Moto2 esi sono disputati su pista asciutta. Per l'orario di gara, previsto cielo nuvoloso con una minima ...Il racconto in diretta dell'undicesimo appuntamento del Mondiale 2022 di Moto3. Si corre sul circuito di Assen, in Olanda. Partenza prevista alle ore 11.00 di domenica 26 giugno 2022 ...Piloti, moto, gomme: durante i GP si parla soprattutto di questo. Ma c’è anche un altro aspetto tecnico fondamentale, un’eccellenza italiana ...