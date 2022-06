G7: leader uniti nella Nato contro Putin. Divergenze su gas e petrolio: sherpa al lavoro per l’intesa suggerita da Draghi (Di domenica 26 giugno 2022) Hanno giurato, di nuovo, unità e fedeltà alla Nato. Dal castello di Elmau, in Germania, i leader del G7 mandano un messaggio di unità all'indirizzo del Cremlino, affermando una compattezza granitica sul fronte della guerra, anche se sul petrolio e sul gas le Divergenze non sono ancora appianate. "Noi dobbiamo restare insieme, nel G7 e nella Nato" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 giugno 2022) Hanno giurato, di nuovo, unità e fedeltà alla. Dal castello di Elmau, in Germania, idel G7 mandano un messaggio di unità all'indirizzo del Cremlino, affermando una compattezza granitica sul fronte della guerra, anche se sule sul gas lenon sono ancora appianate. "Noi dobbiamo restare insieme, nel G7 e" L'articolo proviene da Firenze Post.

