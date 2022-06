Flavio Briatore ospite a Zona Bianca: la puntata del 26 giugno (Di domenica 26 giugno 2022) Tra i temi della puntata in onda su Retequattro i rincari e la mancanza di manodopera stagionale, i ballottaggi nei vari comuni italiani Domenica 26 giugno, nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Rincari e mancanza di manodopera stagionale saranno i temi affrontati con il manager Flavio Briatore e con molti altri ospiti con i quali si discuterà anche del reddito di cittadinanza, alla luce delle scissioni all’interno del Movimento 5 Stelle. Tra gli altri argomenti della serata, la morte della piccola Elena, uccisa dalla madre a Catania, con immagini e testimonianze esclusive e il tema transgender dopo il suicidio della professoressa Cloe Bianco in Veneto. Infine, focus sulla svolta americana in merito all’aborto ... Leggi su lopinionista (Di domenica 26 giugno 2022) Tra i temi dellain onda su Retequattro i rincari e la mancanza di manodopera stagionale, i ballottaggi nei vari comuni italiani Domenica 26, nuovo appuntamento con, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Rincari e mancanza di manodopera stagionale saranno i temi affrontati con il managere con molti altri ospiti con i quali si discuterà anche del reddito di cittadinanza, alla luce delle scissioni all’interno del Movimento 5 Stelle. Tra gli altri argomenti della serata, la morte della piccola Elena, uccisa dalla madre a Catania, con immagini e testimonianze esclusive e il tema transgender dopo il suicidio della professoressa Cloe Bianco in Veneto. Infine, focus sulla svolta americana in merito all’aborto ...

