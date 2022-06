Drusilla Foer, anticipazione palinsesti Rai: l’Almanacco tornerà a Natale (Di domenica 26 giugno 2022) Quale sarà il futuro dell’Almanacco Del Giorno Dopo di Drusilla Foer? Inizialmente si era parlato di rinnovo, salvo poi fare un passo indietro ed ipotizzare una sospensione dato che a settembre, su Rai2 alle 19:50, è previsto un nuovo quiz game dal titolo Box. “A causa degli ascolti tv altalenanti, a ottobre l’Almanacco Del Giorno Dopo non tornerà, anche se Drusilla Foer potrebbe trovare casa in un’altra fascia oraria. Alle 20 su Rai 2 partirà il nuovo game Box: i concorrenti dovranno indovinare il contenuto di una scatola”. Box effettivamente debutterà su Rai2 nella fascia oraria dell’Almanacco Del Giorno Dopo, ma il programma di Drusilla Foer non sarebbe sospeso. Secondo quanto trapelato su TvBlog, infatti, ... Leggi su biccy (Di domenica 26 giugno 2022) Quale sarà il futuro delDel Giorno Dopo di? Inizialmente si era parlato di rinnovo, salvo poi fare un passo indietro ed ipotizzare una sospensione dato che a settembre, su Rai2 alle 19:50, è previsto un nuovo quiz game dal titolo Box. “A causa degli ascolti tv altalenanti, a ottobreDel Giorno Dopo non, anche sepotrebbe trovare casa in un’altra fascia oraria. Alle 20 su Rai 2 partirà il nuovo game Box: i concorrenti dovranno indovinare il contenuto di una scatola”. Box effettivamente debutterà su Rai2 nella fascia oraria delDel Giorno Dopo, ma il programma dinon sarebbe sospeso. Secondo quanto trapelato su TvBlog, infatti, ...

