Cabrini: 'Dybala? Penso Inter ma la Spagna sarebbe perfetta. Che aspettiamo a portare Isco in Italia?': Antonio Cab…

Francesco Totti, con Daniele De Rossi, Aldair, Candela e, ha riposto all'invito dell'amico Bruno Conti per l'inaugurazione d un Centro Sportivo ad ... Partendo da quel Pauloche lui aveva ...... Gigi Di Biagio, Vincent Candela e Antonio), l'ex capitano della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a cominciare dall'argomento. 'Suso com'è andata' '- Roma So ... Cabrini: 'Dybala Penso Inter ma la Spagna sarebbe perfetta. Che aspettiamo a portare Isco in Italia' Antonio Cabrini, ex giocatore della Juventus e della Nazionale, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport: "Quelle mosse che coinvolgono Lukaku che torna all’Inter e Pogba che rientra alla Juve, o alm ...Parate di stelle giallorosse a Anzio. Oggi All'inaugurazione del Conti Sport City di Bruno Conti, il nuovo centro sportivo dello storica bandiera della Roma e della Nazionale, ci saranno ...