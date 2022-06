Beautiful anticipazioni | Quinn si consola con Carter

(Di domenica 26 giugno 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra soap opera preferita. Anche oggi, 26 giugno, c’è una nuova puntata di, ovvero la soap opera che ha incantato e lo fa tutt’ora da moltissimi anni dove al centro delle storie ci sono due note famiglie rivali, nella vita e nel lavoro. Le trame sono sempre più intrecciate ma il pubblico le ama anche per questo, e forse gli autori amano questa cosa e tutto, di volta in volta, diventa sempre più complicato, come la puntata che ci aspetta. Iniziamo con quello che ci attende oggi, ovveroè andata da Carte e cerca di trovare il modo di convincere l’avvocato a dare una seconda opportunità a Zoe, ma alla fine, lei si sta avvicinando veramente troppo a lui. Il giovane è un bellissimo uomo e perresistere al ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Beautiful, puntata 26 giugno: Donna invita Eric ad aprirsi | Anticipazioni #Greysanatomy #Tramequotidiane… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni americane, Eric e Quinn si separano! Nuovi amori - infoitcultura : Beautiful, puntata 26 giugno: Donna invita Eric ad aprirsi | Anticipazioni - infoitcultura : Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2022 - infoitcultura : Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 26 giugno al 2 luglio 2022 -

Trame americanesu Jack Finnegan (Ted King) Ad inizio luglio, nelle puntate americane di, tornerà in scena Jack Finnegan , interpretato da Ted King . La maggior parte di voi lo ...... arriva una brutta notizia per i telespettatori: la storia d'amore è finita In, si sa, ... come riportano leamericane, i due sarebbero arrivati ad una conclusione: la loro ...Bill tenta in tutti i modi di proteggere Liam ma il detective Baker non molla: lo farà confessare Ecco le anticipazioni di Beautiful per la prossima puntata ...Per scoprirlo dobbiamo andare a scoprire tutte le nuove anticipazioni di Brave and beautiful. Le nuove puntate settimanali della famosa serie tv turca, andranno in onda dal 27 giugno fino all’1 luglio ...