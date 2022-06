Pubblicità

blogtivvu : Andreas Muller e Veronica Peparini: il video censurato da Instagram, ballerino non ci sta #amici - ParliamoDiNews : Instagram censura un video sexi di Veronica Peparini e Andreas Muller! Ecco cos`è successo - Il Vicolo delle News… - Givlietta_ : RT @Alice84135: kqm Andreas Muller, con i capelli corti e vestito di nero non dico tanta roba, ma proprio tantissimaaaa.. #camera209 #amor… - Mr_Giada : RT @Alice84135: kqm Andreas Muller, con i capelli corti e vestito di nero non dico tanta roba, ma proprio tantissimaaaa.. #camera209 #amor… - ParliamoDiNews : Andreas Muller ancora censurato da Instagram e sbotta: `Perché altri sì?` #andreas #muller #censurato #instagram… -

È stato un anno di grandi cambiamenti per. Il ballerino ha lasciato Amici per mettersi alla prova in nuova avventure, tra le preoccupazioni derivate dalla scoperta di soffrire di depressione. Ora,può esultare per aver ...Vediamo quindi i primi angoli della casa, ne vale davvero la pena!, la nuova casa è un vero gioiello: avete visto che bella Sotto al video,ha espresso tutto il suo entusiasmo ...Come si suol dire non c’è due senza tre! Questo lo sa bene il ballerino professionista di Amici e coreografo Andreas Muller che ce l’ha nuovamente con la piattaforma social Instagram. E’ la terza volt ...Un'altra censura Instagram per Andreas Muller. Questa volta la colpa è di un video con la compagna Veronica Peparini.