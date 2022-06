Vaccini Covid, il tradimento dei paesi occidentali nei confronti degli stati più poveri. Consegnate la metà delle dosi promesse (Di sabato 25 giugno 2022) Ai paesi poveri sono arrivate meno della metà dei 2,1 miliardi di dosi di Vaccini contro il Covid promesse dai paesi del G7 mentre è corsa all’accaparramento delle forniture 2022 per la variante Omicron. Nel frattempo in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) è stata bloccata la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui Vaccini. E nuovi dati pubblicati ieri dall’Imperial College London hanno rivelato inoltre che 599.300 decessi avrebbero potuto essere evitati nel 2021. A sottolinearlo è Oxfam, lanciando un appello per un cambio di rotta che non lasci i paesi in via di sviluppo a dover affrontare le nuove varianti del virus con Vaccini sempre meno efficaci. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Aisono arrivate meno delladei 2,1 miliardi didicontro ildaidel G7 mentre è corsa all’accaparramentoforniture 2022 per la variante Omicron. Nel frattempo in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) è stata bloccata la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui. E nuovi dati pubblicati ieri dall’Imperial College London hanno rivelato inoltre che 599.300 decessi avrebbero potuto essere evitati nel 2021. A sottolinearlo è Oxfam, lanciando un appello per un cambio di rotta che non lasci iin via di sviluppo a dover affrontare le nuove varianti del virus consempre meno efficaci. ...

