Un «Rigoletto» per le nostre contraddizioni (Di sabato 25 giugno 2022) A proposito del suo Rigoletto, capolavoro di sintesi ed efficacia drammaturgico-musicale, Giuseppe Verdi scrisse: «Le mie note, belle o brutte che siano, non le scrivo mai a caso e procuro L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 giugno 2022) A proposito del suo, capolavoro di sintesi ed efficacia drammaturgico-musicale, Giuseppe Verdi scrisse: «Le mie note, belle o brutte che siano, non le scrivo mai a caso e procuro L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

albertocol9 : RT @Larabrusi: Io per esempio quando vado alla Scala, tipo tra pochi giorni per il Rigoletto, non filmo perché voglio godermelo No non è v… - Larabrusi : Io per esempio quando vado alla Scala, tipo tra pochi giorni per il Rigoletto, non filmo perché voglio godermelo N… - GCerqueti : Memorabile edizione di “Rigoletto” al Teatro alla Scala con la regia di Mario Martone. È dura per un romano doverlo… - adriano_53 : @EntropicBazaar Sinistra e destra, direbbe Rigoletto, Questa o quella per me pari sono A quant'altre d'intorno, D'i… - latonella : @silviacocchett1 Per fortuna questo weekend non avevo niente in programma, il primo da mesi. Spero per il prossimo… -