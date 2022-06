Salernitana, via Ederson, ecco Lovato ed Okoli (Di sabato 25 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Adesso è fatta davvero: Ederson è un nuovo calciatore dell’Atalanta, Lovato (nella foto) ed Okoli della Salernitana. Ieri sera è arrivata la tanto attesa fumata bianca grazie ai due giovanissimi difensori centrali che hanno accettato la proposta formulata dalla società granata sbloccando un affare ormai già incanalato nella giusta direzione. Per il cartellino di Ederson la società orobica verserà a quella granata anche 15 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le cessioni dei due promettenti difensori, Lovato arriverà a titolo definitivo a Salerno firmando un contratto di quattro anni, mentre Okoli passerà in prestito con diritto di riscatto. L’ufficialità del triplo trasferimento avverrà soltanto venerdì prossimo per motivi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Adesso è fatta davvero:è un nuovo calciatore dell’Atalanta,(nella foto) eddella. Ieri sera è arrivata la tanto attesa fumata bianca grazie ai due giovanissimi difensori centrali che hanno accettato la proposta formulata dalla società granata sbloccando un affare ormai già incanalato nella giusta direzione. Per il cartellino dila società orobica verserà a quella granata anche 15 milioni di euro, mentre per quanto riguarda le cessioni dei due promettenti difensori,arriverà a titolo definitivo a Salerno firmando un contratto di quattro anni, mentrepasserà in prestito con diritto di riscatto. L’ufficialità del triplo trasferimento avverrà soltanto venerdì prossimo per motivi ...

