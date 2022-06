Oslo, la felicità del Pride sepolta da una sparatoria: due persone uccise in un locale gay (Di sabato 25 giugno 2022) A Oslo, capitale della Norvegia, due persone sono state uccise e almeno 14 ferite in una sparatoria avvenuta in un locale frequentato da gay. Il movente non è ancora chiaro, ma secondo le prime ricostruzioni c’è l’ipotesi di un attacco omofobo. A Oslo infatti, questa settimana si è svolta la Pride week ed oggi era prevista la parata del Pride, immediatamente cancellata dagli organizzatori. La sparatoria di Oslo è avvenuta intorno alle 01:20 di sabato 25 giugno in tre luoghi diversi, il London Pub, uno dei locali gay più frequentato della capitale norvegese, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo da asporto. L’autore della sparatoria è stato quasi subito arrestato. Aveva con sé due armi da ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) A, capitale della Norvegia, duesono statee almeno 14 ferite in unaavvenuta in unfrequentato da gay. Il movente non è ancora chiaro, ma secondo le prime ricostruzioni c’è l’ipotesi di un attacco omofobo. Ainfatti, questa settimana si è svolta laweek ed oggi era prevista la parata del, immediatamente cancellata dagli organizzatori. Ladiè avvenuta intorno alle 01:20 di sabato 25 giugno in tre luoghi diversi, il London Pub, uno dei locali gay più frequentato della capitale norvegese, il jazz club Herr Nilsen e un punto vendita di cibo da asporto. L’autore dellaè stato quasi subito arrestato. Aveva con sé due armi da ...

