Moratti si prenota governatrice - Cronaca - quotidiano.net (Di sabato 25 giugno 2022) Letizia Moratti, 72 anni Letizia Moratti esce allo scoperto e conferma le voci che già da mesi riempiono i corridoi del Pirellone, quelle che la vogliono intenzionata a candidarsi alla presidenza ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Letizia, 72 anni Letiziaesce allo scoperto e conferma le voci che già da mesi riempiono i corridoi del Pirellone, quelle che la vogliono intenzionata a candidarsi alla presidenza ...

Pubblicità

infoitinterno : Moratti si prenota governatrice - sciudar : RT @rep_milano: Letizia Moratti prenota le Regionali in Lombardia: 'Pronta a candidarmi'. Gelo della Lega: 'Squadra che vince non si cambia… - gervasoni1968 : Molto bene. Si candidi fuori da quella gabbia di matti del cdx: gli elettori la premieranno. Letizia Moratti prenot… - repubblica : Letizia Moratti prenota le Regionali in Lombardia: 'Pronta a candidarmi'. Gelo della Lega: 'Squadra che vince non s… - rep_milano : Letizia Moratti prenota le Regionali in Lombardia: 'Pronta a candidarmi'. Gelo della Lega: 'Squadra che vince non s… -