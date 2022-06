Molise, la ‘cena con ricatto’ era un’invenzione. La Procura di Bari chiede il rinvio a giudizio per calunnia a carico di Frattura e Di Pardo (Di sabato 25 giugno 2022) “E’ stato un inferno lungo sette anni, sono stata trattata, dipinta e massacrata come una criminale sulla base di dichiarazioni e accuse del tutto false che hanno portato a un processo che mai si sarebbe mai dovuto celebrare. E infatti si è dissolto rivelando uno spettacolo indegno di bugie e manipolazioni per sostenere un’accusa del tutto falsa”. Così Manuela Petescia, giornalista e conduttrice di TeleMolise commenta la decisione con cui il gip di Bari ha appena rinviato a giudizio l’ex presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura e l’avvocato Salvatore Di Pardo per il reato di “calunnia continuata in concorso”. Una vicenda giudiziaria esplosa nel 2015 e passata alle cronache come il “ricatto al governatore del Molise”, che vede ora gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “E’ stato un inferno lungo sette anni, sono stata trattata, dipinta e massacrata come una criminale sulla base di dichiarazioni e accuse del tutto false che hanno portato a un processo che mai si sarebbe mai dovuto celebrare. E infatti si è dissolto rivelando uno spettacolo indegno di bugie e manipolazioni per sostenere un’accusa del tutto falsa”. Così Manuela Petescia, giornalista e conduttrice di Telecommenta la decisione con cui il gip diha appena rinviato al’ex presidente della RegionePaolo di Laurae l’avvocato Salvatore Diper il reato di “continuata in concorso”. Una vicenda giudiziaria esplosa nel 2015 e passata alle cronache come il “ricatto al governatore del”, che vede ora gli ...

