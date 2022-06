“Maria è contraria”. Ida Platano, svolta vera. Ma a quanto pare non va proprio giù alla conduttrice di UeD (Di sabato 25 giugno 2022) Nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi che è allo stesso tempo suggestiva e inaspettata. Basta mettere insieme due nomi: Ida Platano, grande protagonista di Uomini e Donne, e Grande Fratello Vip. pare che la dama bresciana possa essere una concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che il conduttore stia corteggiando la dama per convincerla ad accettare una nuova esperienza tv. Non sarebbe la prima volte che un personaggio noto di Uomini e Donne passi al Grande Fratello Vip. Nelle precedenti edizioni del reality era già accaduto ad Andrea Zelletta, Sophie Codegoni, Giulia De Lellis e Andrea Damante: si tratta di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al reality Mediaset dopo aver esordito in tv nel dating-show di Maria De Filippi. Anche per questo motivo, prima di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi che è allo stesso tempo suggestiva e inaspettata. Basta mettere insieme due nomi: Ida, grande protagonista di Uomini e Donne, e Grande Fratello Vip.che la dama bresciana possa essere una concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Voci ancora tutte da confermare, dunque, sostengono che il conduttore stia corteggiando la dama per convincerla ad accettare una nuova esperienza tv. Non sarebbe la prima volte che un personaggio noto di Uomini e Donne passi al Grande Fratello Vip. Nelle precedenti edizioni del reality era già accaduto ad Andrea Zelletta, Sophie Codegoni, Giulia De Lellis e Andrea Damante: si tratta di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al reality Mediaset dopo aver esordito in tv nel dating-show diDe Filippi. Anche per questo motivo, prima di ...

