LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero dalle 13.30 (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della nona e ultima giornata dei Mondiali di Nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all'interno dell'Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma di oggi prevede altre due prove. Si partirà alle ore 13:30 con la finale del duo misto libero, gara in cui per l'Italia ci saranno Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. Dopo il magnifico oro conquistato nel duo misto tecnico, i due azzurri andranno a caccia del bis d'oro. Le carte in regola per riuscirci ci sono davvero tutte, ma non bisognerà assolutamente sottovalutare gli avversari.

