LIVE Italia-Spagna 12-11 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: si decide tutto nell’ultimo quarto! (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Rete di Granados, Spagna che si avvicina, Italia-Spagna 12-11. 7.30 Pallone fuori di Dolce. 7.55 Inizia l’ultimo tempo! Finisce il terzo quarto! 0.03 Gol della Spagna con Mallarach, Italia-Spagna 12-10. 0.20 Girata Di Somma ma che trova la parata di Aguirre. 1.40 Traversa di Sanahuja. 2.00 Palo di Dolce. 2.42 PARATO rigore di PERRONE, Italia-Spagna 12-9. 3.01 Goooooooooooooooooool, Marzialiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, schiaffo in rete da passaggio lungo, Italia-Spagna 12-9. 3.39 Tiro di Famera che finisce fuori. 4.35 Rete di Munarriz, Spagna che accorcia, Italia-Spagna ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.38 Rete di Granados,che si avvicina,12-11. 7.30 Pallone fuori di Dolce. 7.55 Inizia l’ultimo tempo! Finisce il terzo0.03 Gol dellacon Mallarach,12-10. 0.20 Girata Di Somma ma che trova la parata di Aguirre. 1.40 Traversa di Sanahuja. 2.00 Palo di Dolce. 2.42 PARATO rigore di PERRONE,12-9. 3.01 Goooooooooooooooooool, Marzialiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, schiaffo in rete da passaggio lungo,12-9. 3.39 Tiro di Famera che finisce fuori. 4.35 Rete di Munarriz,che accorcia,...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - AndreCardi : Sull'1-4 per la Spagna, mi ha chiamato l'Innominato e mi ha detto: 'Si può anche cambiare canale'. Nel dubbio, ho… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto Ancora una medaglia per l'#Italia ai #Mondiali di #Budapest: #Ceccon è di #bronzo nei 50 dors… - zazoomblog : LIVE – Italia-Spagna 0-2: gironi pallanuoto maschile Mondiali Budapest 2022 in DIRETTA - #Italia-Spagna #gironi… - DUVAFerdinando : RT @Capodimonte_mus: #live dal Salone delle Feste del @Capodimonte_mus: il direttore Sylvain Bellenger e Meredith Martin presentano il Ball… -