LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Sara Fantini domina il martello con 71.57! Alessio Mannucci trionfa nel disco, alle 19.13 Jacobs (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Si chiude la gara del disco maschile che incorona Alessio Mannucci (Aeronautica) come nuovo campione italiano con il 60.01 del quarto turno in pedana. Secondo Enrico Saccomano (UD Malignani) con 60.00 al quinto tentativo, mentre il campione in carica Giovanni Faloci (Fiamme Gialle) chiude terzo con un 58.78 fatto segnare al quarto dei sei lanci. 17.50 Vince Alice Mangione in 52?56 davanti alla veronese Anna Polinari (52?62), terza Alessandra Bonora in 52?86. 17.48 Questa la prima batteria dei 400 piani femminili: Foudraz, Troiani, Polinari, Mangione, Zeli, Bonora, Nardelli. 17.45 Inizia la finale del getto del peso del decathlon maschile, tra poco in pista le batterie dei 400 metri femminili. 17.44 Enrico Saccomano trova un 60.00 al ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Si chiude la gara delmaschile che incorona(Aeronautica) come nuovo campione italiano con il 60.01 del quarto turno in pedana. Secondo Enrico Saccomano (UD Malignani) con 60.00 al quinto tentativo, mentre il campione in carica Giovanni Faloci (Fiamme Gi) chiude terzo con un 58.78 fatto segnare al quarto dei sei lanci. 17.50 Vince Alice Mangione in 52?56 davanti alla veronese Anna Polinari (52?62), terza Alessandra Bonora in 52?86. 17.48 Questa la prima batteria dei 400 piani femminili: Foudraz, Troiani, Polinari, Mangione, Zeli, Bonora, Nardelli. 17.45 Inizia la finale del getto del peso del decathlon maschile, tra poco in pista le batterie dei 400 metri femminili. 17.44 Enrico Saccomano trova un 60.00 al ...

Pubblicità

DailyNews79 : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Sara Fantini domina il martello con 71.57! Attesa per Jacobs -… - visiorace : #FIDAL LIVE Assoluti di Rieti, streaming - zazoomblog : LIVE – Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022 gare sabato 25 giugno con Jacobs in DIRETTA - #Campionati… - zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: Sara Fantini apre la lunga giornata degli Assoluti! Attesa per J… - zazoomblog : LIVE – Campionati italiani assoluti atletica Rieti 2022 gare sabato 25 giugno con Jacobs in DIRETTA - #Campionati… -