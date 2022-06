I 40 anni di Italia-Brasile 3-2. Quella parata di Zoff sulla linea e nessun accerchiamento all’arbitro (Di sabato 25 giugno 2022) Oggi mi arriva inaspettato questo bellissimo regalo. Cerco su Google: 5 luglio 1982. Tra pochi giorni compie 40 anni la partita più bella della storia del calcio (copy #theguardian, e se lo dicono loro). Avevo 13 anni, ero al mare e avevo appena completato l’album Panini dei mondiali. La pagina del Brasile era così consumata che rischiava di staccarsi. Era la formazione dei sogni con Zico, Junior, Cerezo, Oscar, Socrates e quel Falcao per cui avevo scelto la Roma come squadra del cuore. Erano le 5 del pomeriggio. Vidi la partita in costume e maglietta con i miei due fratelli in un piccolo televisore rosso della Grundig (che ancora oggi espongo in bella mostra su una mensola del mio ufficio). Lo confesso: al calcio di inizio parteggiavo per la Seleçao (a 13 anni Quella maglia giallo oro aveva un fascino ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) Oggi mi arriva inaspettato questo bellissimo regalo. Cerco su Google: 5 luglio 1982. Tra pochi giorni compie 40la partita più bella della storia del calcio (copy #theguardian, e se lo dicono loro). Avevo 13, ero al mare e avevo appena completato l’album Panini dei mondiali. La pagina delera così consumata che rischiava di staccarsi. Era la formazione dei sogni con Zico, Junior, Cerezo, Oscar, Socrates e quel Falcao per cui avevo scelto la Roma come squadra del cuore. Erano le 5 del pomeriggio. Vidi la partita in costume e maglietta con i miei due fratelli in un piccolo televisore rosso della Grundig (che ancora oggi espongo in bella mostra su una mensola del mio ufficio). Lo confesso: al calcio di inizio parteggiavo per la Seleçao (a 13maglia giallo oro aveva un fascino ...

