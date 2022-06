Fiorentina | dopo Mandragora altri tre colpi | i dettagli

(Di sabato 25 giugno 2022) Laè scatenata sul mercato,aver chiuso persta per perfezionaretreLaè scatenata sul mercato,aver chiuso persta per perfezionaretre. Il primo è Jovic che arriverà in prestito secco dal Real Madrid, il secondo è Djuric al quale è stato offerto un biennale da 750 mila euro a stagione. L’ultimo discorso è quello su Dodo dello Shakhtar dove ballano ancora due milioni per chiudere la trattativa. Italiano potrebbe partire per il ritiro con i quattro nuovi innesti. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

