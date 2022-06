Covid oggi Piemonte | 2 399 contagi e 2 morti | bollettino 25 giugno

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - biaso68 : #covid speranza non hai più i numeri se proponi un provvedimento restrittivo probabilmente il governo cade quindi n… - Sara_snf : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… - LBT56025074 : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… -

... la Cosa è ancoraa 40 anni di distanza, uno dei film di fantascienza più disturbanti che si ... ammirando il disastro creato da un altra creatura sconosciuta come il19 , bisogna ammettere ...Bollettino vaccini25 giugno/ 870.282 quarte dosi somministrate La seconda dose del vaccino Pfizer gli venne somministrata ad un intervallo inferiore dei 21 giorni previsti dal protocollo. ...Il provvedimento del 27 aprile 2022 , infatti, non viene modificato nel punto in cui detta i tempi per mettersi in regola nel caso in cui siano stati ricevuti bonus, agevolazioni e contributi oltre i ...Gli attualmente contagiati salgono a 678mila (+26mila) dei quali 672mila in isolamento domiciliare, 5.205 ricoverati nei reparti ordinari (+141) e 225 in ...