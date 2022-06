Pubblicità

sportface2016 : #Udinese, #Sottil: “Sarà un avvio stimolante in casa del #Milan” - sportli26181512 : Udinese, Sottil: 'Partenza impegnativa e affascinante col Milan': Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil, attraverso… - MonicaTox69 : Sottil: 'Inizio difficile ma stimolante' - footballdata_fi : Sorteggiato calendario @SerieA 2022/23. I campioni ???? del @acmilan ripartono da @Udinese_1896. È subito #Pioli Vs… - mulocilan : @acmilan @SerieA @Udinese_1896 Mister Sottil non mi tradire @Udinese_1896 -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il tecnico dell'Andrea, attraverso il sito ufficiale dei friulani, commenta il sorteggio del calendario di Serie A, avvenuto in mattinata: 'Una partenza molto impegnativa e difficile ma allo stesso ...... contro l'guidata da. Un esordio 'dolce' sulla carta, anche se l'ultima sconfitta subita dal Milan in una gara di debutto in Serie A risale proprio a una sfida contro l', il 25 ... Udinese, Sottil sul calendario: "Partenza affascinante contro il Milan, ci faremo trovare pronti" In vista dell'esordio di campionato dell'Udinese contro il Milan, il tecnico Sottil ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Il nuovo allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato a margine della presentazione del calendario di Serie A 2022/2023. Ecco le sue parole: “Una partenza molto impegnativa e difficile ma allo ...