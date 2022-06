Tour de France 2022: Pinot, Gaudu e Bardet le punte di una Francia che vuole interrompere la maledizione che dura dal 1985 (Di venerdì 24 giugno 2022) Lunedì 1 luglio partirà da Copenhagen l’edizione numero 109 del Tour de France. La corsa più attesa dell’anno inizierà con una breve cronometro in terra danese, dove rimarrà per tre giorni prima di “tornare in patria” per 18 frazioni che sapranno regalare spettacolo ed emozioni. Chi si augura di vivere emozioni ormai quasi dimenticate è il pubblico Francese, ancora fermo nell’eterna attesa di rivedere un corridore Francese sul gradini più alto del podio parigino al termine delle ventuno tappe. L’ultimo vincitore transalpino fu Bernard Hinault nel 1985, al termine di un quinquennio dominato dai corridori di casa. Da quel momento in poi cinque secondi posti, compreso quello per soli 8? di Laurent Fignon, che dilapidò un vantaggio di 50? su Greg Lemond nell’ultima crono del 1989. Da allora nessun ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Lunedì 1 luglio partirà da Copenhagen l’edizione numero 109 delde. La corsa più attesa dell’anno inizierà con una breve cronometro in terra danese, dove rimarrà per tre giorni prima di “tornare in patria” per 18 frazioni che sapranno regalare spettacolo ed emozioni. Chi si augura di vivere emozioni ormai quasi dimenticate è il pubblicose, ancora fermo nell’eterna attesa di rivedere un corridorese sul gradini più alto del podio parigino al termine delle ventuno tappe. L’ultimo vincitore transalpino fu Bernard Hinault nel, al termine di un quinquennio dominato dai corridori di casa. Da quel momento in poi cinque secondi posti, compreso quello per soli 8? di Laurent Fignon, che dilapidò un vantaggio di 50? su Greg Lemond nell’ultima crono del 1989. Da allora nessun ...

