Torino, si tenta l’affondo per il trequartista del Sassuolo! (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Torino si prepara a vivere un’altra stagione con Ivan Juric, tecnico con il quale ha ricominciato ad essere una squadra degna del suo nome, riportandosi nella zona sinistra della stagione, esprimendo un calcio propositivo e pragmatico al tempo stesso, che possa coniugare la fantasia alla fisicità. Per questo, dati gli imminenti addii di Brekalo e Bremer, si cercherà di correre ai ripari trovando qualcuno sul mercato che possa fare al caso dell’allenatore croato. Djuricic Calciomercato TorinoSoprattutto per la prima componente, l’equipe dirigenziale granata sta muovendo i primi passi. A confermarlo è Calciomercato.com: “La prossima settimana il contratto che lega Filip Djuricic al Sassuolo scadrà e il trequartista serbo sarà svincolato. Alla possibilità di acquistarlo a parametro zero ci sta pensando anche ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Ilsi prepara a vivere un’altra stagione con Ivan Juric, tecnico con il quale ha ricominciato ad essere una squadra degna del suo nome, riportandosi nella zona sinistra della stagione, esprimendo un calcio propositivo e pragmatico al tempo stesso, che possa coniugare la fantasia alla fisicità. Per questo, dati gli imminenti addii di Brekalo e Bremer, si cercherà di correre ai ripari trovando qualcuno sul mercato che possa fare al caso dell’allenatore croato. Djuricic CalciomercatoSoprattutto per la prima componente, l’equipe dirigenziale granata sta muovendo i primi passi. A confermarlo è Calciomercato.com: “La prossima settimana il contratto che lega Filip Djuricic al Sassuolo scadrà e ilserbo sarà svincolato. Alla possibilità di acquistarlo a parametro zero ci sta pensando anche ...

Pubblicità

ContropiedeA : Il Napoli rallenta su Ostigard e il Torino potrebbe inserirsi nella trattativa - infoitsport : La Juve tenta Di Maria: possibile blitz per 'Fideo' e famiglia a Torino - Sportmediaset - CrapanzanoRobin : RT @sportmediaset: La Juve tenta Di Maria: possibile blitz per 'Fideo' e famiglia a Torino #juve #dimaria - yutomanga : RT @sportmediaset: La Juve tenta Di Maria: possibile blitz per 'Fideo' e famiglia a Torino #juve #dimaria - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: La Juve tenta Di Maria: possibile blitz per 'Fideo' e famiglia a Torino #juve #dimaria -