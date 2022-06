The New World, il paradiso terrestre che Malick aveva sempre sognato (Di venerdì 24 giugno 2022) THE NEW World Iris ore 21 Con Colin Farrell, Christan Bale e Christopher Plummer. Regia di Terrence Malick. Produzione USA 2005. Durata: 2 oreLA TRAMA Il New World il nuovo mondo è l'America, meglio la Virginia dove all'inizio del 1600 si stanziarono i primi coloni inglesi. Che non furono accolti troppo bene dai nativi, gli indiani Potomacks che vedevano l'arrivo degli uomini venuti dal mare come un'invasione che li avrebbe depredati e avevano abbastanza ragione. Per fortuna gli inglesi ebbero dalla loro Pocahontas la figlia di uno dei capi che s'innamorò dell'avventuriero John Smith. L'unione (provvisoria) di Pocahontas e Smith avviò una pacifica convivenza che durò anche dopo la separazione dei due (Smith ci lascia quasi la pelle in un attentato ed è costretto a tornare in Inghilterra).PERCHE' VEDERLO ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) THE NEWIris ore 21 Con Colin Farrell, Christan Bale e Christopher Plummer. Regia di Terrence. Produzione USA 2005. Durata: 2 oreLA TRAMA Il Newil nuovo mondo è l'America, meglio la Virginia dove all'inizio del 1600 si stanziarono i primi coloni inglesi. Che non furono accolti troppo bene dai nativi, gli indiani Potomacks che vedevano l'arrivo degli uomini venuti dal mare come un'invasione che li avrebbe depredati eno abbastanza ragione. Per fortuna gli inglesi ebbero dalla loro Pocahontas la figlia di uno dei capi che s'innamorò dell'avventuriero John Smith. L'unione (provvisoria) di Pocahontas e Smith avviò una pacifica convivenza che durò anche dopo la separazione dei due (Smith ci lascia quasi la pelle in un attentato ed è costretto a tornare in Inghilterra).PERCHE' VEDERLO ...

