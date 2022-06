Scritte no vax allo Spallanzani di Roma, muri imbrattati con vernice rossa: “I vaccini uccidono” (Di venerdì 24 giugno 2022) Scritte no vax allo Spallanzani di Roma: i muri esterni della struttura ospedaliera sono stati imbrattati con della vernice rossa. Il gesto compiuto dai no vax è stato commentato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Scritte no vax allo Spallanzani di Roma: “I vaccini uccidono” Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, i muri all’esterno dell’ospedale Spallanzani di Roma sono stati vandalizzati con alcune Scritte rosse contro la somministrazione dei vaccini. I responsabili del gesto sono attualmente ignoti ma le forze dell’ordine stanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022)no vaxdi: iesterni della struttura ospedaliera sono staticon della. Il gesto compiuto dai no vax è stato commentato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.no vaxdi: “I” Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, iall’esterno dell’ospedaledisono stati vandalizzati con alcunerosse contro la somministrazione dei. I responsabili del gesto sono attualmente ignoti ma le forze dell’ordine stanno ...

robersperanza : Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono s… - Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - nzingaretti : Il vaccino anti Covid ha salvato milioni di esseri umani. Le scritte no vax allo Spallanzani contro gli operatori s… - Carlott92492073 : RT @localteamtv: Roma, muri ospedale Spallanzani imbrattati con scritte No Vax #novax #spallanzani #alessiod'amato #localteam - vidonigianmari1 : RT @robersperanza: Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono stati… -