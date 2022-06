Renzo Arbore | chi era il suo primo grande amore Vanna Brosio | “Sono stato uno scapolone”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Dopo molti anni da single,si lega a. Poi, ha una relazione amorosa con Gabriella Ferri, la cantante romana. Successivamente, si lega a Mariangela Melato. In seguito, ha una relazione con Mara Venier. Infine, riprende la relazione con Melato, con la quale resta fino alla morte di lei.è indubbiamente uno dei cantanti italiani più importanti degli ultimi 30 anni. Nasce a Foggia il 24 giugno 1937 sotto il segno del cancro. Inizia il suo esordio del mondo della musica mettendosi in mostra nel orchestra jazz Parker’s boy. Debutta sul palcoscenico a soli 18 anni a Nocera inferiore, poi si trasferisce a Napoli dove studia giurisprudenza e si laurea. La passione per la musica soppianta però quella dell’avvocatura che viene bruscamente ...

Pubblicità

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #24giugno 1937 nasce Renzo Arbore. Innovatore in quasi tutti i campi dello spettacolo e della co… - _Techetechete : Il #24giugno è un giorno meravigliao: auguri unico e inimitabile @Renzo_Arbore! ?? Questa sera #Techetechete sarà un… - Agenzia_Ansa : Rai Cultura festeggia gli 85 anni di Renzo Arbore con un doppio appuntamento, in onda venerdì 24 giugno su Rai Stor… - antoniotenorep1 : @EBonaccorti @Renzo_Arbore Auguri!! - GiusMaggio : RT @RaiRadio2: Tanti auguri a #RenzoArbore, che oggi compie 85 anni ?? Buon Compleanno ad un poliedrico personaggio radio-televisivo a cui… -

Rai Cultura festeggia gli 85 anni dicon un doppio appuntamento, in onda oggi, venerdì 24 giugno su Rai Storia . Alle 17 viene riproposto il programma ' Telepatria International ovvero niente paurasiamo italiani ', andato ...Da 'il Giornale'55è nato a Foggia il 24 giugno 1937 e quindi oggi compie 85 anni. Una carriera strepitosa tra televisione, cinema, musica e radio che Rai Cultura festeggia con un doppio appuntamento, in ...Renzo Arbore ha vissuto grandi amori: con volti noti come Mariangela Melato e Mara Venier. Stasera lo showman foggiano sarà ricordato nella puntata di Techetechetè per il giorno del suo compleanno ...Renzo Arbore è davvero uno dei personaggi più conosciuti del mondo dello spettacolo, ma sapete come mai non ha avuto figli