Nuoto, Cesare Butini: “Italia ottima a questi Mondiali in un periodo dell’anno particolare” (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando manca una giornata alla fine dei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria), il bilancio è di 3 ori, 1 argento e 2 bronzi per l’Italia. Gli azzurri hanno già eguagliato il primato di vittorie delle precedenti edizioni e hanno la possibilità di fare ancora meglio sia in termini di vittorie che di piazzamenti sul podio. Per fare meglio dell’edizione di Gwangju (Corea del Sud) è necessario ottenere altre tre top-3. Le possibilità ci sono. Tuttavia, volendo già tracciare un bilancio, il Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha manifestato gradimento rispetto a quanto si è visto in vasca: “I ragazzi hanno mantenuto le promesse della vigilia, fino ad ora siamo riusciti a fare un ottimo mondiale nonostante le difficoltà che ci sono dal punto di vista programmatico, però la risposta della ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando manca una giornata alla fine dei2022 diin vasca lunga a Budapest (Ungheria), il bilancio è di 3 ori, 1 argento e 2 bronzi per l’. Gli azzurri hanno già eguagliato il primato di vittorie delle precedenti edizioni e hanno la possibilità di fare ancora meglio sia in termini di vittorie che di piazzamenti sul podio. Per fare meglio dell’edizione di Gwangju (Corea del Sud) è necessario ottenere altre tre top-3. Le possibilità ci sono. Tuttavia, volendo già tracciare un bilancio, il Direttore Tecnico,, ha manifestato gradimento rispetto a quanto si è visto in vasca: “I ragazzi hanno mantenuto le promesse della vigilia, fino ad ora siamo riusciti a fare un ottimo mondiale nonostante le difficoltà che ci sono dal punto di vista programmatico, però la risposta della ...

