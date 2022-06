No! Questo video non mostra l’esplosione in Donbass del missile russo Kinzhal (Di venerdì 24 giugno 2022) Un video di un’esplosione viene condiviso su Facebook viene attribuito al colpo inflitto a un deposito di munizioni del Donbass dal missile russo Kinzhal. In sottofondo si sente una voce – attribuita a un giornalista – esprimere esclamazioni e turpiloquio in inglese con una marcato accento statunitense. l’esplosione, però, è in realtà CGI (Computer-generated Imagery), e la voce è un livello audio aggiunto successivamente. Per chi ha fretta: La scena del video non è reale: l’esplosione è creata al computer e l’audio è stato aggiunto successivamente; Il video è un TikTok del creator InsanePatient2. Analisi Questo è quello che si legge nella descrizione di uno dei post che condivide il video, ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Undi un’esplosione viene condiviso su Facebook viene attribuito al colpo inflitto a un deposito di munizioni deldal. In sottofondo si sente una voce – attribuita a un giornalista – esprimere esclamazioni e turpiloquio in inglese con una marcato accento statunitense., però, è in realtà CGI (Computer-generated Imagery), e la voce è un livello audio aggiunto successivamente. Per chi ha fretta: La scena delnon è reale:è creata al computer e l’audio è stato aggiunto successivamente; Ilè un TikTok del creator InsanePatient2. Analisiè quello che si legge nella descrizione di uno dei post che condivide il, ...

