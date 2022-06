LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, sarà una sessione bagnata ad Assen (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.46 Il weekend olandese parte con un unico grande favorito: Fabio Quartararo. Il campione del mondo, che veleggia a +34 in classifica generale su Aleix Espargarò, presenta così la sua Assen: “Le previsioni del meteo sono cambiate, fino a ieri mettevano tre giorni di pioggia, mentre a quanto ho visto oggi la gara potrebbe essere risparmiata. Io penso di essere cresciuto nella guida sul bagnato, ma quando arrivi ad Assen speri sempre nell’asciutto. Si tratta di una delle mie piste preferite, una in cui ognuno vuole vincere almeno una volta in carriera, e io fortunatamente ci sono riuscito proprio nel 2021, per cui confido che si possa correre senza pioggia”. 9.43 Sono tantissimi i successi italiani nel Dutch TT, ben 22. Oltre a Valentino Rossi (8) e Giacomo Agostini (6), ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46 Il weekend olandese parte con un unico grande favorito: Fabio Quartararo. Il campione del mondo, che veleggia a +34 in classifica generale su Aleix Espargarò, presenta così la sua: “Le previsioni del meteo sono cambiate, fino a ieri mettevano tre giorni di pioggia, mentre a quanto ho visto oggi la gara potrebbe essere risparmiata. Io penso di essere cresciuto nella guida sul bagnato, ma quando arrivi adsperi sempre nell’asciutto. Si tratta di una delle mie piste preferite, una in cui ognuno vuole vincere almeno una volta in carriera, e io fortunatamente ci sono riuscito proprio nel 2021, per cui confido che si possa correre senza pioggia”. 9.43 Sono tantissimi i successi italiani nel Dutch TT, ben 22. Oltre a Valentino Rossi (8) e Giacomo Agostini (6), ...

