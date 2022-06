Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis e quella ‘diceria’ su di lui: perchè si merita di vincere il reality (Di venerdì 24 giugno 2022) Nicolas Vaporidis è un po’ il vincitore annunciato dell’Isola dei famosi ma c’è un dettaglio sull’attore che sembra far sì che si meriti davvero di uscire trionfante dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Alvin stuzzica Ilary Blasi: il post prima della finale. La reazione di Totti Sarà Nicolas Vaporidis il vincitore dell’Isola dei famosi? In molti sono pronti a scommetere di sì e già elencano tutti i motivi per i quali la sua vittoria sarebbe buona e giusta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetNicolas Vaporidis merita di uscire vincitore ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 giugno 2022)è un po’ il vincitore annunciato dell’deima c’è un dettaglio sull’attore che sembra far sì che si meriti davvero di uscire trionfante dalla finale delshow condotto da Ilary Blasi. Di cosa si tratterà mai? LEGGI ANCHE :–dei, Alvin stuzzica Ilary Blasi: il post prima della finale. La reazione di Totti Saràil vincitore dell’dei? In molti sono pronti a scommetere di sì e già elencano tutti i motivi per i quali la sua vittoria sarebbe buona e giusta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediasetdi uscire vincitore ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - SadalSuud33 : metta piede sull'isola, tu , ricco dei tesori accumulati , per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca . Itaca… - ZornasG : una buona giornata dalla chiesetta dell'isola dei Mirmidoni nell'Egeo. - rosis_s : @carloemme50 ...noi abbiamo un presidente della regione che lo convoca a palazzo per discutere dei problemi dell'isola ???? -