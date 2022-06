Gigi D’Alessio rovina tutto? Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra Anna Tatangelo e Livio Cori è ufficialmente finita e la colpa sembrerebbe essere niente di meno che di Gigi D’Alessio. Ma per quale motivo il cantante napoletano avrebbe causato la rottura della coppia? È ufficialmente finita la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Dopo diversi alti e bassi, tira e molla, i due avrebbero deciso di portare a termine la loro storia d’amore, nonostante avessero recentemente provato a ristabilire un equilibrio di coppia. Sembrerebbe, inoltre, che a causare la rottura tra i due sia stato proprio l’ex compagno della Tatangelo, Gigi D’Alessio. Ma cosa c’entra il cantante partenopeo con al fine della relazione tra la ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 24 giugno 2022) Traè ufficialmente finita e la colpa sembrerebbe essere niente di meno che di. Ma per quale motivo il cantante napoletano avrebbe causato la rottura della coppia? È ufficialmente finita la relazione tra. Dopo diversi alti e bassi, tira e molla, i due avrebbero deciso di portare a termine la loro storia d’amore, nonostante avessero recentemente provato a ristabilire un equilibrio di coppia. Sembrerebbe, inoltre, che a causare la rottura tra i due sia stato proprio l’ex compagno della. Ma cosa c’entra il cantante partenopeo con al fine della relazione tra la ...

