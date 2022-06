Draft Nba 2022, la chiamata di Paolo Banchero come prima scelta (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) Il VIDEO della chiamata di Paolo Banchero, prima scelta assoluta del Draft NBA 2022. Il giocatore italo-statunitense, 19enne proveniente da Duke, è stato selezionato dagli Orlando Magic. Si tratta della seconda volta che un giocatore con passaporto italiano ha l’onore di essere la prima scelta del Draft: nel 2006 toccò infatti ad Andrea Bargnani, che all’epoca fu addirittura il primo europeo di sempre. IL VIDEO DELLA chiamata NBA Draft 2022, Paolo Banchero agli Orlando Magic come prima scelta assoluta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Ildelladiassoluta delNBA. Il giocatore italo-statunitense, 19enne proveniente da Duke, è stato selezionato dagli Orlando Magic. Si tratta della seconda volta che un giocatore con passaporto italiano ha l’onore di essere ladel: nel 2006 toccò infatti ad Andrea Bargnani, che all’epoca fu addirittura il primo europeo di sempre. ILDELLANBAagli Orlando Magicassoluta SportFace.

