Conte a Tevez |  «Ti auguro che da allenatore tu sia come da calciatore»

(Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole dell’ex tecnico Antonioha voluto mandare un messaggio a Carlosin occasione dell’inizio della sua avventura da. LE PAROLE – «Ciao Carlos, spero tu stia bene. Stai iniziando questo nuovo percorso lavorativo. Quello che voglio è augurarti il meglio possibile. Sei stato un grandissimo, ho avuto il piacere e l’onore di allenarti e durante il periodo in cui siamo stati insieme riuscivi a trasferire la tua determinazione, la tua forza, la tua qualità, il tuo essere leader in campo e anche la tua rabbia agonistica. Io miche datu riesca a trasferire le stesse cose che riuscivi a trasferire ai tuoi compagni. Un grandissimo in bocca al lupo e vamos a ganar». L'articolo ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Conte esalta Tevez: «Un onore allenarlo! Gli auguro di fare questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea htt… - gilnar76 : Conte esalta Tevez: «Un onore allenarlo! Gli auguro di fare questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - PComparato : RT @CalcioArg: Antonio #Conte modello di #Tevez? Ecco la risposta dell’allenatore italiano a Carlitos ?? - ThomBertacchini : RT @CalcioArg: Antonio #Conte modello di #Tevez? Ecco la risposta dell’allenatore italiano a Carlitos ?? - FutbolDaltonico : RT @CalcioArg: Antonio #Conte modello di #Tevez? Ecco la risposta dell’allenatore italiano a Carlitos ?? -

Sky Sport

Dopo due anni senza un vero attaccante da "ogni maledetta domenica" in campo, arrivò Carlosnon lo tolse più. Accanto ai rari errori (e quando mai riesci ad azzeccare tutti i giocatori ...... con Carlitos, anche con il miglior attacco. Come pure era nata la dinastia, con Antonioin panchina. Dunque, nella trattativa vitale non si discute di un acquisto, ma di una conferma: ... Conte manda un messaggio al collega Tevez: "Sei grande, ti auguro il meglio". VIDEO Negli scorsi giorni Carlos Tevez è stato nominato nuovo allenatore del Rosario Central. Una nuova carriera per uno dei migliori attaccanti di questi ultimi 20 anni. Durante la conferenza stampa, ...Conte esalta Tevez: «Un onore allenarlo! Gli auguro di fare questo». Le parole dell’ex Juve all’Apache per la sua nuova avventura Conte risponde alle parole pronunciate da Tevez durante la conferenza ...