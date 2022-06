Botman, Pedullà: “Ha aspettato il Milan per una vita ormai non dipende più da lui” (Di venerdì 24 giugno 2022) Botman PEDULLA Milan – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di Sven Botman e la trattativa ormai quasi sfumata col Milan. Ecco quanto affermato. “Sven Botman ha aspettato il Milan per una vita, ma siccome ormai non dipende più di lui, la pazienza è finita. Ha sempre messo il Milan in cima alla lista, ma la situazione di stallo sta portando a una svolta. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, il difensore centrale del Lille ha ormai deciso di accettare la proposta del Newcastle per una cifra che, bonus compresi, sfonderebbe il muro dei ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 giugno 2022)PEDULLA– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando del futuro di Svene la trattativaquasi sfumata col. Ecco quanto affermato. “Svenhailper una, ma siccomenonpiù di lui, la pazienza è finita. Ha sempre messo ilin cima alla lista, ma la situazione di stallo sta portando a una svolta. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, il difensore centrale del Lille hadeciso di accettare la proposta del Newcastle per una cifra che, bonus compresi, sfonderebbe il muro dei ...

