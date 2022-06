Boltiere | i centri estivi coprono tutta l’estate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Nel mese di maggio, presso la sala consiliare del Comune disono state convocate le associazioni e le realtà del territorio allo scopo di condividere le attività previste per il periodo estivo e rivolte ad un target dai bambini della scuola primaria ai ragazzi della terza media, al fine di creare un lavoro di rete in cui ognuno potrà esprimere il proprio prezioso contributo. Anche il comune, per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con la coop Airone proporrà un progetto che coinvolgerà partner storici, come le associazioni sportive della pallavolo ed il karate di, che insieme agli Alpini e alle Guardie Ecologiche del Plis realizzeranno della attività ludiche che saranno altresì valorizzate con significati contributi legati sia agli aspetti civici sia a quelli ambientali offerti dal nostro prezioso territorio. L’aspetto più ...