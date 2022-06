Belotti, una francese ci prova (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Monaco potrebbe essere la destinazione di Andrea Belotti. Il gallo, svincolatosi dal Torino, potrebbe fare il percorso inverso a quello fatto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Il Monaco potrebbe essere la destinazione di Andrea. Il gallo, svincolatosi dal Torino, potrebbe fare il percorso inverso a quello fatto...

Pubblicità

sportli26181512 : Belotti, una francese ci prova: Il Monaco potrebbe essere la destinazione di Andrea Belotti. Il gallo, svincolatosi… - gervix4 : @Spiaze97 @davidthenun @Tay_Rilla @marifcinter Tipo autogol dell'Empoli con voi? Io non ho mai visto una squadra av… - Purple_djent : @unodikapalle @AMasterPotato Gallo cosa? Stai scherzando o fai riferimento seriamente all'uomo da 100 milioni? Se a… - el_trmn : Le mia top 3 unpopolar opinion: 1. Belotti in premier vincerebbe la scarpa d’oro 2. Oshimen in una squadra contia… - xidius82 : @Dario43619855 @Clauzinho3 è piu una seconda punta o attaccante esterno. Calcolando che giocheremo sempre con una s… -