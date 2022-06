Alessandro Fusco | “Sono nato giocando a rugby | porto Napoli nel cuore Vittoria col Galles un punto di partenza”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Inizia questo weekend l’estate dele l’Italia di Kieran Crowley sarà impegnata in un trittico europeo controgallo, Romania e Georgia. Tre partite importanti per testare lo stato dell’arte delazzurro contro tre avversarie non impossibili, con la volontà di continuare la striscia vincente avviata in. E tra i protagonisti ci sarà il giovanissimo, candidato per la maglia da titolare di mediano di mischia. E OA Sport lo ha sentito alla vigilia della sfida coi lusitani., tu sei un classe 1999 e hai esordito lo scorso novembre in azzurro e oggi sei il mediano di mischia più esperto in raduno. Come vivi questa prima volta da “veterano”? “Sicuramente non mi sento un veterano, né tantomeno un ragazzo già esperto o ...