280 € mese per 10 ore al giorno: il video denuncia di Francesca Sebastiani (Di venerdì 24 giugno 2022) Uno stipendio di 280€ al mese per 10 ore al giorno, 6 giorni su 7: Francesca Sebastiani, 22 anni, residente a Secondigliano (Napoli), ha denunciato la proposta di lavoro con un video su TikTok, mostrando gli screenshot dove è stata anche accusata di "non aver voglia di lavorare". Il video, in breve diventato virale, è stato postato dalla ragazza sul suo profilo TikTok, dove spiega, mostrando i messaggi della conversazione su IG, che dopo aver visto un annuncio su Instagram di una ditta di abbigliamento che cercava personale, ha risposto per chiedere informazioni. All'inizio la donna le ha chiesto l'età, il nome, se aveva esperienza, se era automunita: fin qui, tutto regolare. @zkekka Rispondi a @peppeniello169 #greenscreen ? suono originale -

