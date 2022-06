Un altro domani | anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022 | una drastica decisione

(Di giovedì 23 giugno 2022) Carmen e Julia e le loro appassionanti vicende terranno compagnia al pubblico di Canale 5 durante una nuova settimana di programmazione che si preannuncia imperdibile. Innanzitutto, come rivelano ledi Undal 27al 1°, Julia, dopo aver scoperto che Sergio ha finto di essersi smarrito nel bosco, lo lascerà e deciderà di cambiare vita. La ragazza comunicherà a sua madre che non lavorerà più con lei nella sua azienda e cercherà un nuovo lavoro. In Guinea, invece, Carmen, dopo essere riuscita a trattare con gli operai in sciopero, riportando una vittoria importantissima, sarà disperata non solo per l'omicidio di Dayo, ma anche perché Kiros, Mabale e gli altri saranno certi che sia colpa sua. La giovane, a quel punto, andrà a caccia della ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Una Vita , Une Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 23 giugno 2022 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.45 , alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10 , ci ...L'avvocato di Volturara non può fareche rispedire al mittente le voci su un'imminente uscita ... Grillo rimane in silenzio e annulla il suo viaggio a Roma previsto per. Tra contiani e ...Anticipazioni soap spagnola di Canale5: Patricia vittima di un usuraio Nelle prossime puntata di Un altro domani al centro delle trame ci sarà la cattiva ...Una performance domani sera a Fosdinovo alle 21.30 per Lunigiana Land Art. Gli artisti della Compagnia degli Scarti, insieme a un gruppo di studenti che in Lunigiana studia, vive e pensa al futuro, si ...