Thor: Love and Thunder, come ha fatto Natalie Portman a essere più alta? Svelato il segreto (Di giovedì 23 giugno 2022) Natalie Portman sta per tornare nell'universo Mavel in Thor: Love and Thunder, nel ruolo di Jane Foster e a quanto pare qualcuno l'ha fatta crescere di qualche centimetro. Natalie Portman sarà la protagonista di Thor: Love and Thunder, attesissimo nuovo cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth. L'attrice torna nei panni di Jane Foster dopo anni, ma anche in quello di Mighty Thor: per farlo è dovuta crescere di qualche centimetro. Questa settimana Natalie Portman troneggia sulla cover di Variety. Per l'occasione, l'attrice ha fornito nuove anticipazioni su Thor: Love and Thunder, rivelando ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)sta per tornare nell'universo Mavel inand, nel ruolo di Jane Foster e a quanto pare qualcuno l'ha fatta crescere di qualche centimetro.sarà la protagonista diand, attesissimo nuovo cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth. L'attrice torna nei panni di Jane Foster dopo anni, ma anche in quello di Mighty: per farlo è dovuta crescere di qualche centimetro. Questa settimanatroneggia sulla cover di Variety. Per l'occasione, l'attrice ha fornito nuove anticipazioni suand, rivelando ...

Pubblicità

Think_movies : “Thor Love and Thunder”: la Prima Clip e la Featurette del Dietro le Quinte del film al cinema dal 6 luglio… - cinefilosit : Thor: Love and Thunder, Gorr è uno dei cattivi preferiti di Chris Hemsworth #ILoveCInefilos - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, il produttore stuzzica sulla missione di Gorr: ‘Sarà terrificante’ - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, il cast loda l’interpretazione di Christian Bale: ‘È magnetico’ - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, Gorr è un villain ‘decisamente migliore’ di Hela secondo Taika Waititi -