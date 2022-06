Sala con Di Maio? Il sindaco commenta le indiscrezioni: «Parlo con tutti, ma lui deve fare delle scelte» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo». Sono le parole di Giuseppe Sala arrivate a seguito delle voci girate che lo vedrebbero protagonista in un progetto politico di centro, assieme a Luigi Di Maio, Dario Nardella e l’ex pentastellato sindaco di Parma Pizzarotti. Specifica di essere interessato al futuro dell’Italia e che per questo «parla con tutti», ma al tempo stesso sottolinea: «I centristi per governare dovrebbero stare con altri. Io non potrei mai stare con la destra e con i populisti, ma solo con chi ha veramente un animo popolare». Espressioni che ha utilizzato anche oggi durante un comizio a Verona per appoggiare il candidato sindaco del centrosinistra, Damiano Tommasi. Sala, sollecitato in merito alla ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Sono ildi Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo». Sono le parole di Giuseppearrivate a seguitovoci girate che lo vedrebbero protagonista in un progetto politico di centro, assieme a Luigi Di, Dario Nardella e l’ex pentastellatodi Parma Pizzarotti. Specifica di essere interessato al futuro dell’Italia e che per questo «parla con», ma al tempo stesso sottolinea: «I centristi per governare dovrebbero stare con altri. Io non potrei mai stare con la destra e con i populisti, ma solo con chi ha veramente un animo popolare». Espressioni che ha utilizzato anche oggi durante un comizio a Verona per appoggiare il candidatodel centrosinistra, Damiano Tommasi., sollecitato in merito alla ...

