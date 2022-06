Non siamo stati in grado di consegnare… (Di giovedì 23 giugno 2022) Un buon amico di BUTAC mi ha segnalato l’ennesima e-mail truffaldina che sta circolando in questi giorni. Mittente: Servizio Poste (che però ha come email newsletter@attitudemag.com) Oggetto: 1 Passaggio rimanente conferma il tuo indirizzo Corpo del messaggio: Non siamo in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non c’era nessuno presente per firmare per la consegna. siamo qui per informarvi che abbiamo bisogno di una conferma dell’indirizzo per confermare la spedizione del pacco. Hai 2 giorni rimanenti prima del pacco torna alla fonte originale. Il link ora non porta più da nessuna parte, ma riporta un indirizzo IP di un server in Turchia, a Istanbul, e un redirect che passa per il sito www.affordableserve.com. Cliccando avremmo subito dato ai truffatori la conferma che la nostra è una mail attiva, e quindi avrebbero potuta ... Leggi su butac (Di giovedì 23 giugno 2022) Un buon amico di BUTAC mi ha segnalato l’ennesima e-mail truffaldina che sta circolando in questi giorni. Mittente: Servizio Poste (che però ha come email newsletter@attitudemag.com) Oggetto: 1 Passaggio rimanente conferma il tuo indirizzo Corpo del messaggio: Nonindi consegnare il tuo pacco in quanto non c’era nessuno presente per firmare per la consegna.qui per informarvi che abbiamo bisogno di una conferma dell’indirizzo per confermare la spedizione del pacco. Hai 2 giorni rimanenti prima del pacco torna alla fonte originale. Il link ora non porta più da nessuna parte, ma riporta un indirizzo IP di un server in Turchia, a Istanbul, e un redirect che passa per il sito www.affordableserve.com. Cliccando avremmo subito dato ai truffatori la conferma che la nostra è una mail attiva, e quindi avrebbero potuta ...

