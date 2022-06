Le prime pagine del 23 giugno: 'C'è solo l'Inter', 'Traoré mossa del Diavolo' e 'Rivoluzione Pogba' (Di giovedì 23 giugno 2022) Il mercato sta per entrare nel vivo, e sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi non si parla d’altro. “C’è so... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Il mercato sta per entrare nel vivo, e sulledei quotidiani sportivi in edicola oggi non si parla d’altro. “C’è so...

Pubblicità

emenietti : dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali, non dovremmo parlare d’altro - giorgio_gori : La bella vittoria di Andrea Furegato a #Lodi campeggia - giustamente - sulle prime pagine. Non si parli però di “ci… - DiMarzio : #Buonanotte con le #PrimePagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì #20giugno - Rossonerosemper : RT @Pirichello: La Gazzetta che apre con la notizia finta di Traore solo per mettere fine alle 12 prime pagine di fila su Lukaku, la potenz… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? L'#Inter si muove sul mercato, il #Milan vuole #Traorè ?? #Frattesi dice sì alla #Roma… -