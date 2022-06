La voce di Alexa pronta ad imitare la nostra, funzione in prova (Di giovedì 23 giugno 2022) La voce di Alexa è pronta a cambiare come mai fino a questo momento, diventando la nostra esatta replica in un’imitazione più o meno perfetta. Secondo quanto riporta per primo Reuters e replica anche il team di XDA-Developers, Amazon starebbe sviluppando un nuovo sistema per il quale proprio l’assistente vocale sarebbe pronto a riproporre la voce di chiunque, attraverso una procedura rapida quanto semplice. La novità rilevante per la voce di Alexa sarebbe stata presentata in una conferenza a Las Vegas, in una sorta di sua versione sperimentale. Lo scopo della nuova funzione sarebbe davvero particolare, come riportato da Rohit Prasad ossia il vicepresidente senior di Amazon: replicare soprattutto le voci dei propri cari perduti, per mantenere vivido ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladia cambiare come mai fino a questo momento, diventando laesatta replica in un’imitazione più o meno perfetta. Secondo quanto riporta per primo Reuters e replica anche il team di XDA-Developers, Amazon starebbe sviluppando un nuovo sistema per il quale proprio l’assistente vocale sarebbe pronto a riproporre ladi chiunque, attraverso una procedura rapida quanto semplice. La novità rilevante per ladisarebbe stata presentata in una conferenza a Las Vegas, in una sorta di sua versione sperimentale. Lo scopo della nuovasarebbe davvero particolare, come riportato da Rohit Prasad ossia il vicepresidente senior di Amazon: replicare soprattutto le voci dei propri cari perduti, per mantenere vivido ...

