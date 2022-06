Il regime talebano non sembra in grado di gestire l’emergenza provocata dal terremoto (Di giovedì 23 giugno 2022) Le sanzioni internazionali e una pessima gestione del potere stanno rallentando i soccorsi: intanto i morti sono più di mille Leggi su ilpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Le sanzioni internazionali e una pessima gestione del potere stanno rallentando i soccorsi: intanto i morti sono più di mille

Pubblicità

ilpost : Il regime talebano non sembra in grado di gestire l’emergenza provocata dal terremoto - chiarasorryy : RT @Gaia93712891: Non c'è pace per l'#Afghanistan. Non bastava la disastrosa ritirata americana ed il ritorno del regime talebano; non bast… - MarcuAlina : RT @Gaia93712891: Non c'è pace per l'#Afghanistan. Non bastava la disastrosa ritirata americana ed il ritorno del regime talebano; non bast… - nickybastarda : RT @Gaia93712891: Non c'è pace per l'#Afghanistan. Non bastava la disastrosa ritirata americana ed il ritorno del regime talebano; non bast… - emibonafede20 : RT @Gaia93712891: Non c'è pace per l'#Afghanistan. Non bastava la disastrosa ritirata americana ed il ritorno del regime talebano; non bast… -