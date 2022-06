Guglielmo Scilla, la nonna e le «chiacchiere sull'amore» (Di giovedì 23 giugno 2022) Dal coming out al coraggio di essere se stessi (sempre). Un bellissimo video per celebrare insieme il mese del Pride e ribadire che «l'amore è amore» Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Dal coming out al coraggio di essere se stessi (sempre). Un bellissimo video per celebrare insieme il mese del Pride e ribadire che «l'

Pubblicità

mao59 : RT @VanityFairIt: Le chiacchiere sull'amore di Guglielmo Scilla e sua nonna: dal coming out al coraggio di essere se stessi (sempre). Il vi… - VanityFairIt : Le chiacchiere sull'amore di Guglielmo Scilla e sua nonna: dal coming out al coraggio di essere se stessi (sempre).… - xCaaarlaa : Andrea Delogu che si limona Guglielmo Scilla per tutt? noi. - silenzio23 : Una delle coppie più robbate della storia del programma, dalla sesta edizione 'Verso il Sol Levante' tornano Guglie… - _an0therw0rld : per un attimo ho pensato fosse Guglielmo Scilla -